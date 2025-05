Hoje é um dia muito feliz para Mafalda Sampaio! A filha mais velha da conhecida influenciadora digital completa sete anos este sábado, conforme esta destacou na sua página de Instagram.

"Ela chegou e mudou tudo! Fez-me crescer, aprender e amar de uma maneira que eu nem sabia que existia.

Entretanto, vieram mais dois — o Francisco e o Tomás — mas foi ela que me ensinou o caminho. Foi com ela que aprendi a ser mãe.

Sete anos de descobertas, de erros e acertos, de mãos dadas, birras e gargalhadas.

Hoje celebro a menina que me fez mãe, e agradeço por cada segundo ao lado dela. Parabéns, minha Madalena", realçou numa bonita partilha.

Note-se que Mafalda é também mãe de Tomás, que nasceu no ano passado, e de Francisco, de três anos, fruto do relacionamento com Guilherme Machado.