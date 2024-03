Mafalda Sampaio celebrou o Dia Internacional da Mulher com a partilha de algumas fotografias nas quais aparece grávida, mas também com os dois filhos, Madalena e Francisco, no colo, após terem nascido, mostrando também uma foto atual da filha.

"Antes de mais, adoro ser mulher e admiro mesmo todas as nossas capacidades. Para mim as mulheres representam força, luta e vida.

No Dia Internacional da Mulher, celebramos as conquistas, a resiliência e a contribuição das mulheres e meninas em todas as fases da vida. É um dia para reconhecer as nossas lutas históricas por igualdade, justiça e direitos. Também é uma oportunidade para destacar a importância da inclusão, do empoderamento e do apoio mútuo entre mulheres de diferentes origens", começou por escrever.

"Que possamos continuar a evoluir em direção a um mundo onde todas as mulheres e meninas possam prosperar livremente, sem limitações", concluiu.

