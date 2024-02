Mafalda Sampaio está na Madrid Fashion Week e usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo do look que decidiu usar no evento.

A empresária optou por um minivestido preto, de alças e corte assimétrico, que conjugou com umas sandálias de plataforma e salto largo da Primadonna Collection.

Um look 'all black' que a influenciadora completou com uns grandes óculos redondos também em preto, da Gucci.

Veja o look completo na publicação abaixo.

