Mafalda Sampaio decidiu ir jantar fora com o companheiro e os dois filhos e mostrou o resultado dessa escolha nas redes sociais.

A influenciadora digital partilhou um vídeo no Instagram no qual referia que a saída a quatro não correu da melhor maneira, dado que as crianças mostraram-se agitadas, em especial o filho, Francisco, de um ano, que entre choros também partiu um copo.

A empresária levou a situação com bom humor. "É sempre uma aventura! No final ainda pagamos a conta! Quem mais se identifica? Faltam aqui muitos clipes dos mais crescidos", escreveu, na legenda do vídeo, no qual recebeu muitos comentários de mães e pais a dizer que passam por situações semelhantes.

De recordar que Mafalda é ainda mãe de Madalena, de cinco anos. As duas crianças são fruto da relação da empresária com Guilherme Machado.

