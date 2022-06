Foi um fim de semana de festa para a família de Mafalda Sampaio e Guilherme Machado. Madalena, a filha mais velha do casal, completou quatro anos e celebrou a data com uma festa temática.

Inspirada nas personagens de animação Smurfs, a festa contou com várias animações, desde insufláveis a uma máquina de algodão doce e pinturas faciais.

A digital influencer contou ainda: "Têm perguntado muito sobre o espaço, escolhemos a Fundação do Gil, tínhamos mais do que espaço para todos e o melhor é que o que pagamos reverte a 100% para as crianças da fundação, e isso é ainda mais espetacular".

Veja abaixo as imagens.

