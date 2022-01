Mafalda Sampaio começou a semana com um direto no Instagram no qual animou os seguidores ao relatar a caricata história que marcou a sua passagem de ano.

Fã de 'Big Brother', não perdeu a gala final que deu a vitória a Ana Barbosa. Contudo, enquanto assistia ao programa, acabou por "andar para trás na box", o que a fez 'recuar' no tempo.

A acompanhar a emissão, Mafalda Sampaio e a família guiaram-se pela contagem decrescente para a meia noite que estava a acontecer na televisão, que estava com atraso.

A vibrar com a chegada da meia noite, foram para a varanda contar os últimos 10 segundos, sem se aperceberem que a meia noite já tinha sido há alguns minutos. "Começámos a contar "9, 8, 7..." e os vizinhos estavam todos a olhar", disse em gargalhadas ao recordar o momento.

