Mafalda Sampaio está a aproveitar ao máximo a sua terceira e "última gravidez", conforme destacou numa partilha que fez com os fãs da sua página de Instagram.

"Com dois filhos que exigem atenção, esta gravidez passa meio despercebida e, muito rapidamente, estou a entrar no último trimestre quase sem me dar conta", nota.

"Sei que vou ter saudades porque adoro estar grávida, apesar de nada me servir, dos pés incharem imenso, não ter posição para dormir, o sono constante e a azia dos últimos meses", confessa.

Na visão da conhecida influenciadora digital a chegada de mais um elemento é o cumprimento do sonho em ter uma família grande. Para além disso, a gestação traz outras regalias: "Ser bem tratada por toda a gente, sim, eu já não faço cerimónia, aproveito todas as prioridades e atenções especiais de todas as pessoas!".

Note-se que Mafalda já chegou aos sete meses de gravidez. Esta é mãe de Madalena e Francisco, que nasceram da relação com Guilherme Machado.

