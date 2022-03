Mafalda Sampaio foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas na categoria de influenciadores digitais e assinalou este marco com uma mensagem nas redes sociais.

A digital influencer começou por frisar que "já ganhou outros prémios, mas este teve um sabor diferente". "Não existia um apelo ao voto como nos anos anteriores. Várias pessoas anónimas consideraram-me uma influenciadora merecedora deste prémio. Não sei como agradecer, não sei como lidar", continuou.

"Estes últimos anos de trabalho têm sido muito desafiantes com confinamento, gravidez, pós-parto e filhos tão pequenos. Isto só me dá força para continuar a acreditar que alguma coisa tenho feito bem - sofro um bocado do síndrome do impostor. Gostava de conseguir fazer mais e melhor, mas tenho-me dado algum tempo. Na verdade, a maior parte das pessoas estaria neste momento de licença de maternidade e eu nem por isso… mas não me posso queixar, tenho outra liberdade e flexibilidade que muitos também não têm", escreveu ainda.

Por fim, Mafalda Sampaio dedicou carinhosas palavras ao namorado, Guilherme Machado, que há seis anos que trabalha consigo na gestão dos conteúdos.

"Como é óbvio, o Gui está comigo nesta fotografia porque estamos nisto juntos desde 2016. Meu namorado, pai dos meus filhos e também meu manager/sócio/colega de trabalho, como quiserem. É ele que está por trás de cada parceria, colaboração, reunião, tudo o que uma agência faz se resume numa só pessoa, nele. Apesar de não se ver, ele é fundamental nisto tudo. Obrigada", rematou.

Mafalda e Guilherme estão juntos há 13 anos e são pais de Madalena, de três anos, e de Francisco, de quatro meses.

Leia Também: Mafalda Sampaio revela que tem uma "lista negra" de marcas