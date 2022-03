Com um longo percurso no digital, Mafalda Sampaio (que se tornou popularmente conhecida como 'A Maria Vaidosa') já teve alguns dissabores no que diz respeito a parcerias.

Para evitar voltar a desentender-se com essas marcas, a digital influencer tem uma lista onde tem apontadas todas as marcas com quem não quer voltar a trabalhar.

"Sabiam que tenho uma 'lista negra' com quem não vou voltar a trabalhar? Vocês freelancers também têm?", questionou aos seguidores ao partilhar uma imagem da lista nas Instagram Stories.

Contudo, por uma questão de ética, Mafalda Sampaio ocultou os nomes das ditas marcas.

Publicação de Mafalda Sampaio© Instagram

