Mafalda Rodiles vive uma fase muito feliz da sua vida. A atriz, de 40 anos, foi mãe pela terceira vez em abril deste ano após o nascimento do pequeno António, fruto do atual relacionamento com o escritor Gustavo Santos.

Desde então, é ao bebé (e restantes filhos) que esta tem vindo a dedicar-se, assim como à renovação de uma casa de campo da qual se mostrou muito orgulhosa.

"Sempre vivi na cidade, cresci num prédio de três andares sem elevador, fui filha única até aos nove anos e brincava, a maioria das vezes, sozinha no meu quarto com muitas bonecas e peluches", recorda numa partilha que fez hoje, 20 de setembro, na sua página de Instagram.

"Da casa dos meus pais mudei-me para um apartamento no Parque das Nações, dali fui para o Rio de Janeiro onde vivi em 3 apartamentos diferentes e voltei novamente para o meu apartamento quando regressei a Portugal. Hoje moramos numa casa de sonho, no campo, onde a vista é inigualável e não vemos nenhuma casa no raio de vários quilómetros", constata.

"Eu, a menina da cidade, vivo hoje numa casa com pomar, jardim e dois cães que correm soltos o dia todo. Estou a aprender a cuidar das plantas e todos os dias temos coisas para fazer em casa, algumas obras, arrumações, limpezas, decoração. Nunca gostei tanto de uma casa como desta, nunca tive tanta vontade de estar em casa, e para quem tem um bebé de cinco meses e trabalha em casa isso é mesmo importante", sublinha.

"Lembro-me de algumas amigas me perguntarem: 'mas vais para tão longe porquê?'. Não vim para longe, vim para o sítio certo. Longe da confusão, do trânsito e a 10 minutos de uma cidade que tem tudo o que preciso como farmácia, ginásio, escola e supermercado. Vim para um lugar mágico onde podemos criar os nossos filhos de porta aberta e de mãos dadas com a Natureza", completa, aconselhando todos os que têm vontade de ir para o campo em fazê-lo.

