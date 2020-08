Mafalda Rodiles esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', onde falou da sua separação que proporcionou o regresso a Portugal, uma vez que vivia no Rio de Janeiro, Brasil.

A atriz confessou que agora "está na melhor fase da sua vida", mostrando-se grata.

Já falando do divórcio do ex-companheiro, que era brasileiro, sublinhou:

"Poucas coisas são para sempre. Foi ótimo enquanto durou", afirmou, sublinhando que após esta decisão ainda permaneceu no país durante sete meses.

Quanto ao regresso a Portugal, na visão de Mafalda era o mais lógico, pois é aqui que se sente realmente em casa e que tem as pessoas mais próximas. "Só fiquei lá porque construí esta família. Nunca conseguimos reproduzir num outro lugar por muito bem que sejamos recebidos", garantiu.

"Apesar de me ter sentido bem recebida, nunca fui de lá. Falavam de mim sempre como a portuguesa", adiantou, dando ainda conta que não sente saudades do Brasil, apesar de amar o Rio de Janeiro.

Quanto ao relacionamento que as crianças mantêm com o pai, este tem sido nutrido através das tecnologias. "Ele liga todos os dias e fala por vídeo. Vamos lá quando pudermos e ele sempre que puder vem cá. Agora fomos apanhados com esta coisa da pandemia", completou.

Importa notar que Mafalda Rodiles regressará à televisão na novela da TVI 'Amar Demais'.

