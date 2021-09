Terminaram hoje os diários de 'O Amor Acontece' e Mafalda de Castro, apresentadora do formato, não deixou que o programa terminasse sem mostrar a sua gratidão por ter feito parte do projeto.

"Mais um projeto terminado. Um daqueles especiais porque foi diferente de tudo o que já fiz e porque é sobre amor, e o amor aconteceu mesmo", afirmou numa publicação nas redes sociais.

"Obrigada a quem me deu esta oportunidade de fazer, mais uma vez, companhia às 19h a todos os que escolhiam ver. A quem escolhia ver, obrigada. Obrigada pelas palavras. Porque a televisão tem dois lados: quem faz e quem vê. E quando é feita com sinceridade, é do mais bonito que há e do mais apaixonante. Foi incrível fazer parte desta equipa, com dois apresentadores incríveis e que admiro muito, Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, com comentadores generosos e com a melhor equipa todos os dias. Obrigada mesmo. Vamos ao próximo", rematou.

Mafalda Castro está, no entanto, já em contagem decrescente para um novo desafio. A partir de segunda-feira, estará em direto no mesmo horário, pelas 19 horas, para apresentar os diários do 'Big Brother' ao lado de Helena Coelho, que se vai estrear neste formato.

