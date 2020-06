Há mais um casal separado na equipa do reality show "Big Brother 2020". Depois do fim do relacionamento do apresentador de televisão Cláudio Ramos com o ator Diogo Faria no início do ano, a Glam, agência que representa o cantor e ator Ivo Lucas, 29 anos, confirmou publicamente que o artista e Mafalda de Castro, 25 anos, a repórter que acompanha o reality show "Big Brother 2020", já não estão juntos. A culpa é do (muito) trabalho. "Agora só tenho fotos em estúdio porque é a minha vida", desabafou a apresentadora da TVI e animadora de rádio da Mega Hits em meados de maio.