Mafalda Castro esteve afastada da televisão nestes últimos tempos por causa da gravidez. A apresentadora prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto da relação com Rui Simões, e teve um descolamento da placenta que a obrigou a ficar em repouso.

Esta quinta-feira, a apresentadora esteve no 'Dois às 10', da TVI, para anunciar que vai fazer os 'Diários' do 'Big Brother - Desafio Final', começando a trabalhar já na próxima segunda-feira. "Vai estar em estúdio, sentada", realçou Cristina Ferreira.

Durante a sua presença no programa, Mafalda Castro teceu também rasgados elogios a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos pelo apoio.

"Tenho aqui à minha frente duas das pessoas que se preocuparam comigo. Não só o Cláudio que esteve sempre comigo, foi espetacular, e eu adoro o Cláudio... Ter alguém como vocês é muito importante", começou por dizer.

"Gostava que todas as mulheres tivessem a experiência que eu tive, que é não ter medo. E é graças a ti, Cristina, a mensagem que me mandaste e a forma como lidaste comigo, nunca senti pressão nenhuma, nunca senti medo, que sei que muita gente sente nesta altura. Não tive medo de nada e tu mandaste-me uma mensagem tão querida quando soubeste e era tudo tão incerto no início. E tu disseste-me: 'não te preocupes com nada, fica em casa, faz o que tiveres que fazer'", destacou.

"Há tantas mulheres que não têm a sorte de ter uma chefe assim. As pessoas não têm noção do quanto importante isto é. Há mulheres que são despedidas porque estão grávidas, que vêem a carreira delas ser posta em causa. Se eu nunca tive medo, foi graças a ti e graças à forma como me trataram", acrescentou.

Por sua vez, Cristina Ferreira realçou que Mafalda não podia contar nada e por isso é que se manteve em silêncio até anunciar a gravidez. "Estava tudo muito no início, não sabíamos se ira correr bem ou não", frisou.

Mafalda Castro confessou que "ainda não está aliviada" e que terá de ter "calma" até ao final da gestação. O bebé, um menino, irá nascer em junho.

"Como muito, sabe-me tão bem comer. A comida sabe-me melhor", partilhou, contando que aos três meses tinha engordado seis quilos.

Sobre o pai do filho que está para nascer, Rui Simões, Mafalda Castro afirmou que "não podia ter escolhido melhor pessoa para ter a seu lado".

