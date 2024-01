Mafalda Castro terminou o ano de 2023 em grande, ao anunciar que vai ser mãe pela primeira vez, um bebé fruto da sua relação com Rui Simões.

Esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, a apresentadora e radialista será convidada do 'Dois às 10', o programa da manhã da TVI, que nesta altura é conduzido por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, que se encontra a substituir Maria Botelho Moniz, uma vez que a apresentadora está a gozar a licença de maternidade.

O anúncio foi feito no Instagram do programa. "Mafalda Castro surpreendeu todos com uma revelação muito especial: Vai ser mãe! Amanhã vamos querer saber tudo, Mafalda!", pode ler-se, no comunicado.

