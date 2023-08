Uma das atrações para os turistas em Nova Iorque é a Friends Experience, uma experiência destinada aos fãs da icónica série. Mafalda Castro decidiu vivê-la na companhia do namorado, Rui Simões, tendo partilhado com os seguidores do Instagram se vale a pena ou não.

"Decidimos ir no próprio dia a esta Friends Experience em NYC e tenho recebido muitas mensagens sobre isto e sobre se vale a pena. A resposta é: SIM!!!", começa por notar.

"Quase que vale a pena viajar só para isto. Para os fãs da série é mesmo uma experiência incrível. Desde a pessoa que nos recebe, a todas as salas, props e o ambiente. Dá para tirar fotos com o vosso telefone em todo o lado (não só com as câmaras deles), e é mesmo tudo em grande. Tomamos café no Central Perk, estivemos no apartamento da Monica… foi mesmo giro", garante.

Veja na galeria as imagens desta experiência.

