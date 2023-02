Priscilla Presley, mãe de Lisa Marie Presley, e Riley Keough, filha da cantora, não se falam perante a batalha pela herança da artista, que morreu no passado mês de janeiro.

Uma fonte contou ao Entertainment Tonight que foram "algumas semanas muito tensas e dolorosas" para Priscilla e Riley. "A Riley está de luto pela morte da mãe e está de coração partido por ter que lidar com uma disputa com um membro da família. A Priscilla está convencida de que tem um caso válido e irá permanecer em tribunal", explicou uma fonte.

"A Riley e a Priscilla não se falam neste momento, mas têm comunicado através dos seus advogados", acrescentou.

Mas embora ambas "estejam a prepararem-se para ir a tribunal, Riley prefere resolver este assunto em privado".

"Ela está de coração partido porque isto se tornou um assunto público e sabe que a mãe nunca iria querer isto. A Riley está muito stressada neste momento e tem tentado manter uma atitude e perspetiva positiva antes do lançamento da sua nova série", destacou a fonte, referindo-se à estreia de 'Daisy Jones & The Six'. "A filha e o marido têm mantido a Riley de bom humor", afirmou ainda.

Já no que diz respeito a Priscilla, realçam que "está convencida de que os documentos antigos foram falsificados".

Leia Também: Mãe de Lisa Marie Presley 'reclama' por não fazer parte de testamento