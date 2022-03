A mãe de Will Smith confessou que ficou em choque com o estalo que o ator deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares, garantindo que este foi um momento em que o filho "perdeu a cabeça".

Em declarações à Action news, Carolyn Smith, de 85 anos, que vive na Filadélfia, afirmou: "Ele é uma pessoa muito equilibrada. Esta foi a primeira vez que o vi a perder a cabeça. A primeira vez na vida. Nunca o vi a fazer uma coisa destas".

Carolyn disse ainda que falou com o ator esta segunda-feira, 28 de março, na sequência da polémica, tendo-o aconselhado a descansar e a tirar umas férias.

A entrevistada defendeu que Will mereceu ganhar o Óscar de 'Melhor Ator' pela sua personagem em 'King Richard'. "Sei como ele trabalha, o quão duro ele trabalha", acrescentou.

Por seu turno, a irmã de Will Smith, Ellen Smith, de 50 anos, que se encontrava com a mãe na entrevista, acrescentou: "Conversei com ele, e partiu-me o coração ouvir as coisas que ele teve que passar para chegar onde chegou".

Note-se que Will Smith já emitiu um pedido de desculpas público: Will Smith pede desculpa a Chris Rock após agressão. "Passei dos limites"

