Soraia Araújo, antiga participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' esteve esta quinta-feira à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

Soraia abriu o seu coração e revelou publicamente estar com uma depressão.

"Ando em baixo com a situação da minha mãe, tem sido muito complicado para mim", revela.

"Ando mesmo mal, não tenho vontade para nada. Às vezes não tenho vontade de sair do quarto nem de acender a luz", continua, passando a explicar o motivo do seu estado emocional.

A mãe de Soraia sofre de demência progressiva, que tem vindo a piorar muito nos últimos meses. Piorando a situação, a senhora vive num prédio sem condições de habitabilidade.

"É muito desumano estar a morar há dois anos sem água", refere Soraia, voltando a assegurar que a mãe vive "sem água e sem luz".

"Em muitos sítios da casa ela não tem luz", acrescenta, explicando ainda que chove na casa em questão.

Todas as contas estão pagas, sendo que a água foi cortada por questões de segurança pelos bombeiros.

Soraia explica não consegue falar com o senhorio da mãe e que está agora juntamente com os irmãos a tentar encontrar um lar para a mãe e para o padrasto, visto que também este sofre de demência.

Questionada por Júlia Pinheiro sobre o motivo pelo qual nem ela nem os irmão abrigam a mãe nas suas casas, Soraia explica: "É muito complicado. Eu não tenho capacidade de tomar conta de uma pessoa que tem demência, ela não está sozinha, ela está com o meu padrasto [também com demência]".

