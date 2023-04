Montserrat Bernabéu é uma referência na área da medicina, embora nos últimos tempos tenha sido tema de conversa por outros motivos. A mãe de Piqué tem estado envolvida na polémica separação do jogador e Shakira, embora decidida a permanecer em silêncio.

Numa inédita entrevista depois de iniciada a discórdia, dada ao programa 'Col·lapse', da TV3, Montserrat pediu para que não fossem discutidos assuntos pessoais. Por lá, fez questão de não tocar, nem por um momento, nas questões relacionadas com o filho e com a ex-nora, ainda que tenha dito uma frase que está a ser encarada como uma indireta: "Tenho, como toda a gente, a minha vida profissional e pessoal. Mas só falo da minha vida privada com quem me rodeia. Quando estou a trabalhar, concentro-me no que tenho de fazer e sou a Dra. Bernabéu".

Vale lembrar que em janeiro, numa tentativa de irritar a sogra, Shakira pôs um boneco de uma bruxa na varanda. Montserrat Bernabéu vivia, nessa altura, no mesmo prédio da artista colombiana que, entretanto, se mudou para os Estados Unidos da América.

