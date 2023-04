Um vídeo invulgar que já se tornou viral nas redes sociais. Shakira foi despejada da casa onde morava com Piqué, em Barcelona, mas depois de sair e de se mudar para Miami, nos Estados Unidos da América, decidiu mandar retirar da propriedade uma árvore.

Nas imagens, entretanto divulgadas, é possível ver a remoção da árvore do terreno da casa, o que tem motivado hilariantes comentários de cibernautas.

De acordo com o El Mundo, a árvore foi plantada por Shakira há cinco anos anos no Líbano, país onde nasceu a avó da artista, e posteriormente transplantada para a casa do ex-casal.

Com a separação, e depois de ter sido forçada a mudar de casa por ter sido despejada pelo ex-sogro, Shakira optou por recuperar a árvore que tem, para ela, um enorme valor sentimental.

Veja abaixo o vídeo deste momento.

