É um fim de casamento que não podia ter corrido pior. Shakira e Piqué continuam envoltos numa tremenda 'guerra' sem fim à vista, que agora tem novos contornos.

Shakira anunciou publicamente que está a caminho de Miami, nos Estados Unidos da América, onde irá morar com os pais e os filhos. No entanto, parece que a mudança aconteceu antes do pretendido.

A cantora, de acordo com o jornal Marca, terá sido despejada da sua casa em Barcelona pelo ex-sogro, Joan Piqué.

O pai de Gerard Piqué era o proprietário da casa onde Shakira e Piqué viviam, mas a colombiana terá recebido uma carta, no passado dia 13 de março, onde foi alertada de que tinha de procurar uma outra casa para viver. Caso saísse deste imóvel depois do dia 30 de abril, Shakira teria de pagar uma indemnização.

Desta forma, e segundo a mesma fonte, a artista aproveitou este período da Páscoa para se mudar definitivamente para Miami.

Leia Também: Shakira revela que vai abandonar Barcelona e deixa farpa a Piqué