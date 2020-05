Nadine Gonçalves e Tiago Ramos deram uma nova oportunidade ao amor. Depois de na semana passada ter sido noticiado que a relação tinham chegado ao fim, agora a imprensa brasileira destaca que o casal está novamente junto.

De acordo com o jornal Extra, a mãe de Neymar contrariou o desejo da família e acabou por voltar atrás na decisão. O modelo, de 22 anos, continua a viver num apartamento alugado por Nadine e tem frequentado a sua mansão.

Informações que chegam perante toda a polémica com uma ex-namorada de Tiago. O jovem é acusado de agredir a antiga companheira, a espanhola Rita Cumplido, de 44 anos.

Segundo o Extra, Nadine já sabia do envolvimento do namorado com Rita Cumplido.

Leia Também: Polémico namoro de mãe de Neymar chega ao fim após pressão da família