A relação entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos chegou ao fim, adianta o jornal Extra. Segundo a publicação, a mãe de Neymar, de 52 anos, terá tomado a decisão depois de uma conversa com o atleta de 23, sublinhando que não havia mais condições para continuar o relacionamento, apesar de ainda gostar dele.

É igualmente referido que desde que os dois tinham assumido o relacionamento, em abril deste ano, que Nadine vinha a ser pressionada para acabar com o namoro. As pressões aumentaram quando foram noticiadas várias histórias relacionadas com o passado de Tiago.

O Extra sublinha que Nadine já pensava até em casamento, pelo que a rutura não tem vindo a ser fácil.

É igualmente adiantado que Tiago passou a viver em casa de um amigo em São Paulo e que os dois têm procurado ajuda espiritual com um pastor que é amigo de Neymar.

