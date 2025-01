Carolina Ortigão não podia estar mais feliz pelo noivado do filho, Lourenço Ortigão, e de Kelly Bailey. No 'Passadeira Vermelha', programa no qual é comentadora', Carolina falou sobre o assunto após ser questionada por Liliana Campos.

"É a maior felicidade, só lhes faltava isto", realçou. "Acredito que nós lhe tenhamos passado a importância da família. A Kelly para nós é família, é a mãe do meu neto, eu tinha-a como nora, mesmo não estando casados...", assegura.

"Eles querendo dar este passo formalizam de uma forma muito comprometedora o passo do matrimónio", disse ainda, notando que o facto de tanto ela, como os pais de Kelly, terem um casamento duradouro terá influenciado nesta decisão.

Leia Também: "Só com amor vale a pena". As reações dos famosos ao noivado de Kelly