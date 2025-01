Carolina Ortigão é uma das novas comentadoras do 'Passadeira Vermelha' e as suas declarações, sempre com um toque de humor, prometem dar que falar.

Ao ser comentada a notícia que envolve a apreensão de marisco nos viveiros de Fábio Coentrão, a mãe do ator Lourenço Ortigão revelou um detalhe inusitado sobre o consumo dos alimentos.

"Não me ponham a tirar as cascas do camarão, eu só uso luvas. Quando vou comer uma mariscada, saco das luvas...alguma vez descasco um camarão? Nem uma laranja descasco sem luvas", reiterou.

Os colegas do painel mostraram-se surpreendidos mas gostaram da ideia. Filipa Torrinha Nunes chega mesmo a dizer: "É mais higiénico".

