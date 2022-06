A mãe de Kate Middleton não passou despercebida na corrida de cavalos Royal Ascot, em Ascot, em Inglaterra, esta terça-feira, 14 de junho.

A razão prende-se ao look escolhido para a ocasião. Isto porque Carole Middleton usou o mesmo vestido com o qual a filha, Kate, já tinha sido vista numa outra ocasião no ano passado.

Trata-se de um vestido cor de rosa Me + Em e que, segundo a Hello!, já esgotou.

