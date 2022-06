William e Kate Middleton continuam à procura da sua casa ideal em Windsor, no entanto, enquanto não encontrarem, ficarão a viver numa das propriedades do Castelo de Windsor, onde habita atualmente a rainha.

Segundo o jornal Sunday Times, os duques de Cambridge tomaram esta decisão uma vez que o príncipe Carlos passará a viver no Palácio de Buckingham. Isto porque o filho mais velho de Isabel II não planeia passar tanto tempo em Berkshire quando for rei, ao contrário do que se verificou com a mãe.

“Eles adoram estar lá - é o seu lugar feliz”, disse uma fonte ao jornal. “A verdade é que estão bastante limitados quanto ao que podem fazer em Londres. As crianças não podem ir ao parque ou jogar futebol com os amigos. O plano é ficar lá nos próximos 15 anos e depois mudarem-se para Anmer, que é muito especial para eles”, adianta.

Por seu turno, um amigo do príncipe William notou que este quer aproveitar ao máximo o seu tempo de ‘liberdade’, antes de subir ao trono.

