A mãe de Cheslie Kryst, Miss EUA 2019 que morreu aos 30 anos, abriu o coração e falou pela primeira vez após a morte da filha.

"Não conhecia uma dor tão profunda quanto esta. Mudei para sempre. Hoje, o que a nossa família e amigos sabiam em particular que era a causa da morte da minha doce menina, Cheslie, foi oficialmente confirmada", começou por desabafar April Simpkins, mãe da modelo, num comunicado obtido pela People.

De referir que foi confirmado à revista, esta terça-feira, que a ex-Miss EUA morreu por suicídio.

"Embora possa ser difícil de acreditar, é verdade. A Cheslie tinha uma vida pública e uma vida privada. Na sua vida privada, estava a lidar com uma depressão que escondia de todos - inclusive de mim, a sua confidente mais próxima - até muito pouco antes da sua morte", contou April Simpkins.

"Sentimos falta do teu riso, das tuas palavras, do teu senso de humor e principalmente dos teus abraços. Sentimos falta de tudo - sentimos falta dela. Ela era uma parte vital da nossa família, o que torna esta perda ainda mais devastadora", acrescentou.

April Simpkins recordou ainda que falava muitas vezes com a filha todos os dias. "Eras mais do que uma filha - eras a minha melhor amiga. Falar contigo era uma das melhores partes do meu dia. O teu sorriso e gargalhada eram contagiantes", lembrou. "Amo-te com todo o meu coração. Sinto a tua falta. Sei que um dia estaremos juntas novamente. Até lá, descansa em paz", disse.

Antes de terminar, agradeceu também por "continuarem a respeitar a privacidade da família enquanto estão de luto".

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

