A mãe de Britney Spears, Lynne Spears, implorou aos fãs da cantora para que "parassem" de acusar a filha mais nova, Jamie Lynn Spears, de espalhar uma teia de mentiras a propósito da luta de Britney em tribunal contra a tutela exercida pelo pai.

Depois de Lynne, de 66 anos, publicar uma fotografia na sua conta de Instagram de uma enorme teia de aranha na sua casa no Louisiana, esta quarta-feira, 10 de julho, vários seguidores encontraram uma oportunidade de criticar Lynn.

"Oh, fofo! A Jamie Lynn decorou o seu novo lugar. Desculpa, não consegui evitar", comentou-se. "Oh, olhem! É a Jamie Lynn e a sua nova casa", afirmou mais um internauta.

Incomodada com estas 'brincadeiras', Lynne pediu então que se parassem de fazer este género de comentários. "Tenho falado através do meu advogado e do sistema legal desde o primeiro dia e NÃO através das redes sociais ou da imprensa! Precisam de fazer uma pesquisa! Lamento que estejam tão desinformados! Tenham um ótimo dia e tentem alguma positividade", acrescentou ainda.

Leia Também: Mãe de Britney Spears apoia cantora na luta contra o pai, Jamie Spears