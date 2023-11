Lynne Spears, mãe de Britney Spears, mostrou-se preocupada com a sua segurança depois de, alegadamente, um homem se infiltrar no seu círculo próximo com más intenções.

No processo legal, ao qual o ET teve acesso, Lynne e duas amigas acusam Jacob Diamond de as ter influenciado a um comportamento errático e agressivo em relação aos filhos.

É ainda referido que tiveram de ameaçar Jacob - dizendo que chamavam a polícia - para o obrigarem a sair de uma das suas casas, em julho de 2023.

Tendo isto em conta, a mãe da 'princesa da pop' pediu uma ordem de restrição que proíbe o indivíduo de as "assediar", "perseguir" ou "comunicar" com todas.

