Britney Spears ficou de "coração partido" quando perdeu contra Christina Aguilera na gala dos Grammy Awards, em 2000.

Quem o revela é a irmã da 'princesa da pop', Jamie Lynn Spears. "Querem saber de algo realmente embaraçoso que aconteceu uma vez?", questionou no podcast 'I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!'.

"Tem a ver com a minha irmã. Ela estava na corrida para um Grammy. Era ela e a Christina [Aguilera]", descreve.

"A Britney era claramente a maior estrela do ano, matou-se a trabalhar. Tinham câmaras da MTV na nossa casa a filmar-nos, porque não havia nada dúvidas, ela era a vencedora. Ela estava lá e perdeu", lembra.

Jamie Lynn, que na altura tinha entre 7/8 anos, ficou chateada. "A Christina ganhou, e sem dúvida que ela é muito talentosa, mas nesse ano, quer dizer, sejamos honestos, era a Britney", continua.

"Ela ficou de coração partido porque ela tinha dedicado a vida toda aquilo", completa.

