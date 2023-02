Madonna comentou as críticas que foram feitas à sua imagem, particularmente ao seu rosto, depois de marcar presença nos Grammy.

"Em vez de se focarem no que eu disse no meu discurso, que serviu para agradecer a coragem de artistas como o Sam [Smith] e a Kim Petras, muitas pessoas optaram por falar apenas das fotografias que foram tiradas ao longe por um fotógrafo que deixariam a cara de qualquer pessoa distorcida!", referiu nas redes sociais.

"Uma vez mais sou apanhada pelo 'etarismo' e misoginia que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar as mulheres quando passam dos 45 anos e que sente a necessidade de as punir por continuarem a ter força de vontade, por trabalharem no duro e por serem aventureiras", reflete.

"Nunca pedi desculpa por nenhuma das escolhas criativas que fiz, nem pela minha aparência ou roupa e não é agora que vou começar. Fui degradada pela imprensa desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isto é um teste e estou feliz por ser pioneira para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos", afirma ainda, garantindo que no futuro irá "quebrar mais barreiras" na "luta contra o patriarcado".

