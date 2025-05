Madonna decidiu prestar uma homenagem à falecida mãe através do visual. No domingo, dia 18 de maio, a cantora, de 66 anos, publicou imagens nas stories da sua página de Instagram em que surgia parecida com a mãe, Madonna Louise, com um penteado diferente do seu habitual.

"Senti a falta da minha mãe, então 'encarnei-a'", escreveu a artista numa das publicações, que já não se encontram disponíveis na rede social.

Como recorda a People, a mãe de Madonna morreu em 1963, vítima de cancro da mama, aos 30 anos. Na altura, a cantora tinha apenas cinco anos.

© Madonna/Instagram

