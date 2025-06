O pai de Madonna celebrou mais um ano de vida e a data não ficou esquecida. Ao mostrar aos seguidores imagens dos festejos, a cantora assinalou este dia especial nas redes sociais.

"Feliz aniversário para o meu pai. Silvio Ciccone, 94 e mantém-se forte!! Sobreviveu a muitas guerras e perdas na sua vida. Ainda tem senso de humor e um forte desejo de sair da cama todas as manhãs e aproveitar ao máximo o dia. Sempre que as pessoas perguntam ao meu pai quando é que se vai aposentar, a resposta é sempre a mesma: Vou continuar até as minhas 'rodas caírem'!

É uma pena que não vivamos num mundo que celebre o conhecimento, a experiência e a sabedoria que só podemos aprender com os mais velhos, que sobreviveram durante muitas décadas neste planeta", escreveu a artista na legenda da publicação.

"[...] Estou orgulhoso de ti e sei que a mamã está a sorrir e feliz onde quer que esteja", pode ainda ler-se na partilha.

