Apesar de também ser uma grande apreciadora do trabalho da pintora portuguesa Paula Rego, como já admitiu publicamente por diversas vezes, Madonna tem uma predileção especial pela obra da pintora mexicana Frida Khalo, que acaba de homenagear numa produção fotográfica que partilhou com os fãs nas redes sociais nas últimas horas. "É a minha musa eterna", elogia a cantora, compositora, atriz, realizadora e empresária. "Ajudou-me a sobreviver nesta minha jornada enquanto artista", garante a intérprete.

Os retratos foram tirados por Ricardo Gomes, que tem trabalhado com Madonna nos últimos anos e que é responsável pela maior parte das fotografias que a rainha da pop publica nas suas redes sociais. O fotógrafo português foi contratado pela cantora no período em que ela ultimava o lançamento do disco "Madame X", que gravou enquanto residia em Lisboa, na primavera de 2019. No início de março, exibiu algumas das fotos que lhe tem tirado numa exposição individual numa galeria, em Paris, capital de França.

Depois de se despedir definitivamente de Portugal, onde viveu entre agosto de 2017 e março de 2019, a artista norte-americana de 62 anos regressou a Los Angeles, nos EUA, onde tem estado a trabalhar no guião do filme autobiográfico que pretende realizar no próximo ano, em parceria com a argumentista Diablo Cody. As atrizes Julia Garner, Anne Winters, Frances Bean Cobain, Lily Collins e Lourdes Leon, filha da cantora, são alguns dos nomes que, segundo a imprensa, podem interpretar Madonna no cinema.