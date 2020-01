Madonna está de regresso a Lisboa e não esconde o entusiasmo por voltar a Portugal. Depois de ter partilhado imagens da capital portuguesa numa história no Instagram, ontem, nas últimas horas a cantora norte-americana, que atua no próximo domingo, dia 12, no Coliseu dos Recreios, partilhou nas redes sociais um vídeo, com música do guitarrista português Gaspar Varela, que mostra diferentes zonas da cidade que elegeu para viver no fim de agosto de 2017.

"Madame X [o alter ego que a artista adotou para o novo disco composto em território nacional] regressa a Lisboa. O sítio onde tudo começou. A vida é um círculo", escreveu a intérprete de "Vogue", "Who's that girl" e "Extreme occident", a canção do novo disco de onde foi retirada a última frase. Ao som de uma das composições do bisneto da fadista Celeste Rodrigues, que acompanha Madonna na atual digressão, é possível ver elétricos, ruas e fachadas de prédios.

Durante o tempo que viveu em Portugal, onde alegadamente comprou duas casas, Madonna residiu no Lisboa Hotel & National Monument em Alcântara e, depois, mudou-se para o Palácio Ramalhete, como o Modern Life noticiou em exclusivo na altura. Enquanto permaneceu em Lisboa, a cantora de 61 anos chegou a passear sozinha pela cidade e também aproveitou para conhecer o país, tendo estado no Alentejo e no Algarve, como partilhou com os seguidores.