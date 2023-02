Depois de ter brincado com as críticas que recebeu nos Grammy, Madonna publicou um vídeo no TikTok que rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional.

A desfilar ao som de 'Pretty Girls Walk', da rapper Big Boss Vette, com um 'cheirinho' de twerk no final, é assim que podemos ver a artista, de 64 anos.

Na ocasião, Madonna manteve-se com um visual casual, composto por casaco azul Balenciaga, jeans largos e rasgados com uma meia-calça preta por baixo. Veja o vídeo na galeria.