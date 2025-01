Madonna manifestou-se nas redes sociais relativamente às novas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que envolvem a revogação de vários direitos da comunidade LGBTQIA+.

Foi através da rede social X que a cantora expressou a sua apreensão com as ações do novo governo, destacando que estas mudanças estão a minar, progressivamente, as liberdades conquistadas por esta comunidade ao longo dos anos.

Na sua publicação, Madonna escreveu: "É muito triste ver o nosso novo governo a destruir lentamente todas as liberdades pelas quais lutámos e conquistámos ao longo dos anos".

Apesar da sua tristeza, a rainha da pop acrescentou uma mensagem de encorajamento e incentivo aos seus seguidores: "Não desistam da luta".

Desde o dia 20 de janeiro que a legislação americana reconhece apenas dois géneros: masculino e feminino, que são considerados imutáveis. Além disso, Trump anulou 78 ordens executivas de seu antecessor, Joe Biden, incluindo ações voltadas para o combate à discriminação da comunidade Queer.

Leia Também: Madonna dá os parabéns à filha e relembra batalha legal para a adoptar