Madonna assinalou o aniversário de uma das filhas na sua conta de Instagram. Através de uma story que, entretanto, já não está no ar, a cantora relembrou ainda a batalha legal na adoção de Mercy James, que completou 19 anos.

"Parabéns Chifundo-AKA-Mercy James! És uma alma tão especial. Quando te conheci, eras uma bebé pequenina, debaixo de uma rede mosquiteira num orfanato no Malaui. Estavas muito doente com malária, mas conseguiste ultrapassar. Sussurrei-te ao ouvido e disse-te que faria o meu melhor para te dar uma casa o mais rápido possível", lia-se na publicação, citada pela People.

"Depois de quatro anos e meio de luta com o Supremo Tribunal do Malaui, porque eles não autorizavam mulheres divorciadas a adotar, vieste viver connosco. Chegaste em silêncio, sem quereres falar. Quem diria que te irias tornar na pessoa mais bondosa, com o maior coração, e a gargalhada mais contagiante."

Leia Também: "Deusa". Madonna partilha fotografias sensuais e soma elogios