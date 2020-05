Esta quarta-feira, dia 6 de maio, Madonna fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual começou por se mostrar orgulhosa por poder fazer parte do grupo de apoio à investigação sobre a Covid-19. Posteriormente, acabou por confirmar que ela própria foi infetada com o novo coronavírus, mas que na altura não se apercebeu.

"Para deixar as coisas esclarecidas para as pessoas que acreditam nas notícias sensacionalistas em vez de fazerem a sua própria investigação acerca da natureza do vírus - Não estou atualmente doente. Quando testas positivo para anti-corpos significa que TIVESTE o vírus, que eu claramente tive, uma vez que estive doente no final da minha digressão em Paris há mais de sete semanas, à semelhança de outros artistas do meu espetáculo, mas na altura pensávamos que era só uma gripe muito forte", sublinhou.

"Graças a Deus estamos todos saudáveis e bem agora", notou, para evitar mal entendidos.

