Madonna atualizou o diário da sua quarentena, partilhado com os seus seguidores através do Instagram, com um vídeo onde revela que realizou o teste de anticorpos da Covid-19.

"Fiz um teste no outro dia e descobri que tenho os anticorpos", refere a cantora nas imagens.

Recorde-se que o teste avalia os doentes que adquiriram imunidade ao SARS-CoV-2, por terem ou não contraído a doença, e permite identificar e manter em segurança os doentes sem imunidade enquanto a pandemia perdure.

Leia Também: Anderson Cooper já é pai: "Como miúdo gay nunca pensei ser possível"