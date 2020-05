O jornalista da CNN Anderson Cooper, de 52 anos, anunciou nas suas redes sociais esta segunda-feira, dia 27, que já é pai de um menino.

"Quero partilhar com vocês uma boa notícia. Na segunda-feira, eu tornei-me pai. Este é Wyatt Cooper. Ele tem três dias. Ele recebeu o nome de meu pai, que morreu quando eu tinha dez anos. Espero poder ser um pai tão bom quanto ele. O nome do meio do meu filho é Morgan. É um nome de família do lado da minha mãe", começou por contar o jornalista da CNN, referindo ainda que Wyatt Morgan Cooper nasceu com 3,200 kg.

"Como um miúdo gay, nunca pensei que seria possível ter um filho e estou grato por todos aqueles que abriram o caminho, e pelos médicos, enfermeiras e todos os envolvidos no nascimento do meu filho. Acima de tudo, sou grato à barriga de aluguer notável que carregou Wyatt, acompanhei-a com carinho e ternura e estava lá quando ela deu à luz", revelou ainda Anderson Cooper, que não se importou de referir alguns pormenores sobre a sua barriga de aluguer.

"A minha barriga de aluguer tem uma linda família, marido e filhos maravilhosamente solidários, e sou incrivelmente grato por todo o apoio que eles deram ao Wyatt e a mim. A minha família é abençoada por ter esta família nas nossas vidas", referiu.

