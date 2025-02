Isaura Quevedo, pivot da CNN Portugal, está grávida pela primeira vez, fruto do casamento com Miguel Fidalgo, com quem deu o nó em 2023.

A notícia foi partilhada na página de Instagram da jornalista. Através de várias fotos onde é possível ver a 'barriguinha', Isaura escreveu na legenda da publicação:

"A barriga está aqui! Tenho estado ocupada a criar o nosso pequeno humano, na nossa nova casa. 2025 está a dar-me inúmeros motivos para ser grata por tudo".

Nos comentários da publicação, Mafalda Castro, Iva Domingues e Zé Lopes foram algumas das figuras públicas que fizeram questão de dar os parabéns.