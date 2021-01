Pode ser uma das maiores estrelas do mundo mas, para o animal, não passou de mais uma curiosa a invadir o seu espaço. Durante uma visita ao Santuário de Elefantes de Reteti, integrado na Reserva de Vida Selvagem de Namunyak, no norte do Quénia, esta tarde, Madonna levou com a tromba de um animal no rosto. O incidente foi registado por um dos elementos da comitiva da artista e é um dos momentos mais divertidos do vídeo que a intérprete partillhou, pouco depois, com os seguidores, nas redes sociais.

O santuário animal de Reteti é um centro que acolhe crias de elefantes que ficaram órfãs, preparando-as para regressarem ao habitat selvagem quando atingem a idade adulta. "Alimentar os elefantes bebés foi um dos pontos altos da nossa viagem", assumiu a cantora, compositora, realizadora, atriz, empresária e produtora. Madonna está em África desde o final do ano passado. Passou o réveillon no Malaui e, antes de rumar ao Quénia, visitou o hospital pediátrico que financiou e inaugurou uma escola de dança.