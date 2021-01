Conan Osíris regressou, ao fim da tarde de hoje, ao Instagram, cinco meses após a última publicação, para dar notícias e justificar aos fãs o motivo do afastamento. "Estive doente. Ainda estou", desabafou, na legenda da fotografia em cuecas que partilhou o cantor, compositor e produtor musical de 32 anos, que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2019, em Telavive, em Israel, com a canção "Telemóveis". O artista não comunicava com os (muitos) seguidores desde o dia 15 de agosto de 2020.

Tiago Miranda, nome de registo de Conan Osíris, nasceu em Lisboa no dia 5 de janeiro de 1989. Viveu no bairro de Santa Maria dos Olivais e, mais tarde, mudou-se para o Cacém. Foi lá, na Escola Secundária Gama Barros, que teve como colega de turma Rita Moreira, conhecida pelo nome artístico de Sreya, irmã de João Reis Moreira, o bailarino que acompanha o cantor desde 2018. Foi com ela que, em 2008, iniciou a carreira, no grupo Powny Lamb. Em 2013, lançou-se a solo e, em 2014, apresentou o primeiro EP.