Fanny Rodrigues mudou (novamente) de visual e substituiu o louro platinado por um ruivo atrevido. A comentadora do reality show da TVI "Big Brother - Duplo Impacto", que ficou conhecida durante a participação na segunda edição de "Secret Story - Casa dos Segredos", em 2011, partilhou o novo corte e a nova cor de cabelo com os milhares que a seguem nas redes sociais. Os admiradores aplaudem a decisão. "Estás tão linda", elogiou, momentos depois, Sara Marcos. "Gosto mais assim", assume, também, Dulce Fernandes.

No início de dezembro, a antiga emigrante de 29 anos, tinha surpreendido os fãs com um corte (muito) radical. Na altura, a mudança, ao contrário de agora, esteve longe de ser consensual. "Admiro-te imenso mas não gosto desse cabelo", desabafou uma seguidora. "Eu gosto mesmo do teu cabelo mais comprido", comentou outra. Fanny Rodrigues, empresária, é presença regular na televisão. Depois do reality show, trabalhou como repórter em programas como "Não há bela sem João" e"Mais vale à tarde do que nunca".