Fátima Lopes vai regressar à SIC no início de março. "Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e quem me conhece sabe que não o sei fazer de outra forma", desabafou a apresentadora de televisão de 51 anos nas redes sociais.

"Anuncio-vos também que acabo de denunciar o contrato de trabalho que ainda me liga à TVI, pelo que, daqui a dois meses, não terei qualquer ligação a uma estação que, durante tantos anos, me ofereceu muitos momentos de felicidade", informou ainda Fátima Lopes, no início da semana, na mesma publicação. Na próxima primavera, o antigo rosto das tardes do canal de Queluz de Baixo já estará livre para regressar à SIC, onde esteve entre 1994 e 2010, para combater Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

A notícia tem sido avançada pela imprensa nacional desde o início da manhã. "A TV Guia sabe que, em breve, reforçará a SIC, onde está o diretor, amigo e fã Daniel Cruzeiro. Se tudo correr bem, [Fátima Lopes] irá assumir as manhãs, de modo a tentar inverter a queda de audiências", revela Paulo Abreu, chefe de redação da publicação. Depois da saída de Cristina Ferreira, o programa matinal da SIC, entretanto rebatizado "Casa feliz", foi entregue a João Baião e Diana Chaves, duas das figuras mais populares da estação.