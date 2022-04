Madalena Abecasis viveu um "susto dos infernos" com filho mais novo, João Diogo, que vai completar um ano em maio.

Na sua página de Instagram, a influencer relatou este episódio, tendo explicado que o menino sofreu convulsões.

"24 horas depois já estamos de volta a casa, graças a Deus. Pessoal que lida com convulsões de crianças. Que susto dos infernos é este? Acho que nunca me vou esquecer do dia de ontem", contou esta quarta-feira, 6 de abril.

"Nunca fui tão ninja a meter o miúdo no carro e 30 segundos depois já estar no hospital, mas em plena histeria… pensava mesmo que levava o meu menino já a ir desta para melhor. Que sensação mais horrorosa…. Não se deseja a ninguém. Agora é esperar que não aconteça outra vez", acrescentou.

Após a partilha, foram várias as mensagens que recebeu na caixa de comentários. "Credo, que horror. Tenho pânico. Ainda no outro dia estive a ler sobre isso, e como agir pois tenho pânico que isso aconteça. Que imagem. Um beijinho para ti", reagiu Sara Prata. "Beijo grande. Vai ficar tudo bem", escreveu Carolina Deslandes.

