Regressada de uns dias em família no Algarve, Madalena Abecasis exibiu a pele bronzeada num registo que roubou todas as atenções no Instagram.

Isto porque a digital influencer deu especial destaque ao seu rabo, afirmando: "Se elas podem, eu também posso".

Na caixa de comentários, os seguidores mostraram-se divertidos com a partilha e muitos elogiaram o facto de Madalena não ter editado a imagem.

Publicação de Madalena Abecasis© Instagram

Leia Também: Filha de Madalena Abecasis "igual" a gémeas da série 'Full House'